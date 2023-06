Duminica, 11 iunie, in jurul orei 00:40, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Ion Creanga au fost sesizati prin apel 112, de catre un barbat de 31 de ani, din judetul Bacau, cu privire la faptul ca, in albia raului Siret, din comuna Icusesti, a fost identificat corpul unei persoane de sex masculin, informeaza IPJ Neamt.Politistii au stabilit identitatea persoanei, un barbat in varsta de 46 ani, din Valea Ursului, care, la data de 8 ... citeste toata stirea