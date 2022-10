Gasit mort in sant

Un barbat de 67 de ani, din comuna Sabaoani, a fost gasit decedat, intr-un sant betonat de pe strada Stejarului (in apropierea sensului giratoriu), marti dupa-amiaza.Macabra descoperire a fost facuta pe la ora 17, de un localnic. Politistii au stabilit in prima faza ca omul mergea cu bicicleta, aceasta fiind gasita langa el, insa nu se stie deocamdata circumstantele exacte in care a avut loc tragicul eveniment (accident rutier, autoaccidentare sau cauze medicale). Pe corpul neinsufletit nu au ... citeste toata stirea