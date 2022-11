Gavril Lupu vrea inapoi Primaria Hangu

Gavril Lupu, fostul primar al comunei Hangu, demis prin ordin de prefect in luna mai dupa ce a fost condamnat definitiv pentru "folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene", incearca sa obtina anularea condamnarii.Acum cateva zile, el a depus, la Curtea de Apel Bacau, o contestatie in anulare. Miza procesului este foarte mare: odata desfiintata condamnarea, Lupu isi ... citeste toata stirea