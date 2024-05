George Lazar: Investitii PNL de peste 100 milioane euro la Piatra-Neamt

Peste 100 milioane de euro reprezinta investitiile pe care Partidul National Liberal le-a facut in ultimii ani in municipiul Piatra-Neamt!Fie ca vorbim de reabilitari de strazi si poduri, de investitii in reteaua scolara si cea de agrement sau in sanatate, toate aceste proiecte au crescut calitatea vietii tuturor pietrenilor.Acesta este crezul pe care noi, Partidul National Liberal, il avem si de la care nu vom abdica niciodata: investitiile reprezinta cheia dezvoltarii tuturor ... citește toată știrea