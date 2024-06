George Lazar: "PNL Neamt a obtinut cel mai bun scor politic la alegerile locale, din toate timpurile"

PNL Neamt a obtinut cel mai bun scor politic la alegerile locale din toate timpurile. Prin cei 41 primari, liberalii se situeaza pe prima pozitie in judetul Neamt. De asemenea, PNL Neamt are 14 consilieri judeteni si 416 mandate de consilieri locali. Presedintele PNL Neamt, George Lazar, candidat pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Neamt, a obtinut peste 70.000 voturi."Multumesc din suflet tuturor celor peste 216.000 de nemteni care au fost la vot si in mod deosebit celor ... citește toată știrea