George Lazar: "PNL Neamt sustine constructia unui spital nou la Piatra Neamt! Ce a imbolnavit PSD Neamt, insanatosim noi!"

PNL Neamt sustine constructia unui nou Spital Judetean de Urgenta la Piatra Neamt, la standarde occidentale.Acesta este unul dintre principalele proiecte pe care le sustinem si le vom implementa in judetul Neamt, odata cu castigarea alegerilor.Nu putem ignora modul in care PSD Neamt s-a "ingrijit" de sanatatea nemtenilor.Oamenii au fost si sunt tratati in conditii mizere in actualul spital si nu e vina cadrelor medicale! Spitalul Judetean este in directa administrare si subordonare a ... citește toată știrea