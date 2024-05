George Lazar (PNL): "Transformam Casa de cultura din Roman intr-un centru multifunctional cultural si de business"

Casa de cultura din Roman va fi transformata intr-un centru multifunctional cultural si de business.Acesta este unul dintre proiectele pe care, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Neamt si in parteneriat cu viitorul primar al municipiului Roman, Laurentiu Dan Leoreanu, il propunem romascanilor.Vom achizitiona Casa de Cultura si in cadrul unui proiect cu finantare europeana sau prin Compania Nationala de Investitii, o vom transforma intr-un adevarat hub cultural si de business. ... citește toată știrea