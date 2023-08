Elevii romascani vor beneficia de echipamente moderne in scoli, pe masura performantelor cu care ne fac mandri an de an. In municipiul Roman vor ajunge fonduri europene in valoare de 18.439.612 lei, accesate prin Programul National de Redresare si Rezilienta, Componenta C15, care presupune "dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar".Este o suma importanta si foarte binevenita pentru comunitatea romascana, unde elevii a 14 scoli ... citeste toata stirea