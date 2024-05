George Lazar (presedinte PNL Neamt): "Condamnam ferm agresiunea impotriva primarului de Borlesti comisa de un candidat PSD"

Un fapt fara precedent s-a produs sambata in comuna Borlesti. Primarul liberal George Bogdan Mutu a fost lovit in plina strada de un membru si candidat al PSD la Consiliul Local al comunei Borlesti.Este de-a dreptul revoltator ca PSD intelege sa faca din nou campanie electorala cu pumnul. In timp ce candidatii nostri, ai PNL, merg si vorbesc cu cetatenii, le asculta problemele si le prezinta solutiile, pesedistii sar la bataie iritati ca vor pierde alegerile.PNL Neamt cere tuturor ... citește toată știrea