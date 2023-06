Ma bucur sa ii urez bun venit in echipa Partidului National Liberal Neamt domnului Cristi Gradinariu, sef al Serviciului de Electricitate Delgaz Grid SA Neamt, care a fost, de asemenea, votat membru in Biroul Politic Judetean, structura de conducere a PNL Neamt.Domnul Gradinariu este un vechi prieten al liberalilor, un om deosebit si muncitor, implicat si profesionist, care si-a demonstrat abilitatile in conducerea performanta a serviciilor de electricitate din judet si pe care ne bucuram sa ... citeste toata stirea