Ne bucuram sa o primim cu bratele deschise in echipa PNL Neamt pe doamna Carmen Mihaela Buta, un om valoros al comunitatii nemtene, fondator si manager al unei locatii celebre in judetul nostru, "Valea celor 12".Carmen Buta a facut performanta in afaceri, construind un spatiu turistic care atrage multi vizitatori luna de luna, atat din judet, cat si din afara acestuia. Este un exemplu de persoana determinata, ambitioasa si muncitoare, care detine abilitati de care avem nevoie in echipa ... citeste toata stirea