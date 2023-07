Desi nu mai demult de saptamana trecuta, in municipiul Roman a fost din nou intrerupta apa curenta mai multe zile la rand, APASERV si PSD Neamt au ajuns la concluzia ca romascanii nu platesc destul pentru apa si serviciile de canalizare si au decis cresterea preturilor cu 22,7% pentru apa curenta, respectiv 16,6% la serviciile de canalizare. Tupeul incredibil al conducerii APASERV si a PSD Neamt vine in conditiile in care judetul nostru se afla deja pe locul patru in tara in clasamentul celor ... citeste toata stirea