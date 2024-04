George Lazar, presedinte PNL Neamt: "Zona Roman Metropolitan - pol regional de dezvoltare economica prin construirea autostrazilor A7 si A8"

Zona Roman Metropolitan va deveni un pol regional de dezvoltare economica, odata cu finalizarea lucrarilor la autostrazile A7 si A8.Directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a fost prezent, miercuri - 17 aprilie, in zona Roman, unde a inspectat lucrarile la A7."Va asigur ca orice metru de drum de mare viteza aduce o dezvoltare economica fantastica zonei respective. Fiecare leu bagat in infrastructura de mare viteza aduce in economie 2, ... citește toată știrea