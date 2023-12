La multi ani, Romania! La multi ani, romanilor de pretutindeni! Fie ca aceasta zi sa aduca in inimile noastre un sentiment puternic de unitate si mandrie nationala. Sa privim cu incredere spre viitor si sa continuam sa construim o tara in care valorile noastre sa straluceasca mereu.In aceasta zi speciala, tara noastra implineste 105 ani de cand este un stat unitar, national si independent, in urma Marii Adunari Nationale de la Alba Iulia, din 1918, prin care Transilvania s-a unit cu Romania. ... citeste toata stirea