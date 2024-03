George Lazar, presedintele PNL Neamt: "Echipa PNL Neamt continua sa se intareasca cu oameni cu experienta in administratie"

Primaria Valeni are de acum un castigator, in persoana lui Mititelu Vasilica-Ionut, care va fi candidatul liberal pentru primaria comunei Valeni, un om cu experienta in administratia publica locala si un bun cunoscator al problemelor din comuna.In momentul in care a luat decizia de a se alatura echipei liberale, impreuna cu el au venit si viceprimarul comunei Valeni, Iacob ... citește toată știrea