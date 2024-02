George Lazar, presedintele PNL Neamt: "PNL Neamt reconstruieste ce darama PSD! Podul de la Lutca va fi refacut datorita PNL Neamt!"

Ca urmare a demersurilor facute de consilierii judeteni ai PNL Neamt, podul de la Lutca va fi reconstruit!In sedinta Consiliului Judetean Neamt de luni (12 februarie), consilierii liberali au sustinut si apobat un proiect de hotarare prin care este alocata suma de 37,4 milioane lei (circa 6,8 milioane euro) pentru reconstructia podului de la Lutca.Dezastrul lasat in urma de PSD Neamt, in urma cu 2 ani, va fi in sfarsit indreptat dar din pacate cu costuri uriase.Mai intai, PSD Neamt a ... citește toată știrea