Gheorghe Stefan, victorii in doua dintre "meciurile" cu DNA. Dosarele in care "Pinalti" a fost achitat

Gheorghe Stefan a fost achitat definitiv in doua dosare penale, dupa ce procurorii l-au trimis in judecata pentru savarsirea unor fapte de coruptie. Fostul primar al municipiului Piatra Neamt, Gheorghe Stefan, caruia i se mai spune "Pinalti", are in continuare probleme judiciare, in ultimii ani fiind inculpat in opt dosare penale, toate pentru fapte de coruptie.In unele dintre acestea a fost judecat si condamnat la inchisoare cu executare, altele sunt pe rolul instantelor, dar, recent, a fost ... citeste toata stirea