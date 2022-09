O gospodarie din Budesti, comuna Faurei, a fost la un pas sa dispara in flacari, numai interventia prompta a pompierilor reducand proportiile nenorocirii.Incendiul s-a iscat marti, in jurul orei 10.00, cel mai probabil din cauza jarului cazut ditr-o soba aflata in bucataria de vara. Incendiul a cuprins rapid intreaga anexa si ameninta sa se propage la locuinta.Fortele de ... citeste toata stirea