Gospodarii inundate la Sagna si Buruienesti, in urma ploilor de miercuri seara

Judetul Neamt s-a aflat miercuri, 1 iunie, sub atentionare meteo de tip Cod galben de ploi torentiale, vijelii si grindina. Ploile din acest interval au inundat gospodarii in comunele Sagna si Doljesti, iar mai multe locuinte din Bicaz au ramas fara curent electric.Conform raportarii ISU Neamt, in urma fenomenelor meteo au fost afectate partial o linie de medie tensiune si un punct de transformare, fiind nealimentati cu energie electrica 19 consumatori din orasul Bicaz. In urma interventiei ... citeste toata stirea