Gradul de autorecenzare in judet este de 50%

Recensamantul Populatiei si Locuintelor runda 2021 a intrat in etapa colectarii datelor prin interviuri fata in fata. In judetul Neamt, gradul de autorecenzare este de aproximativ 50%. Cei care nu s-au autorecenzat si cei care nu au finalizat corect si complet formularele de recensamant vor fi vizitati de recenzori la adresele de resedinta, pana pe 17 iulie, informeaza Directia Regionala de Statistica Neamt - Unitatea Judeteana Neamt de Implementare a Recensamantului Populatiei si Locuintelor ... citeste toata stirea