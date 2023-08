Din cauza unui focar nesupravegheat, in dupa-amiaza de 9 august, a izbucnit un incendiu in gospodaria unui barbat in varsta de 72 de ani, din comuna Piatra Soimului.Alarma s-a dat pe la ora 17.30, pe strada Statiunii. Pentru stingere au intervenit voluntarii din localitate si cei de la Roznov, pompierii pietreni, cei roznoveni si o ambulanta. Pana la sosirea fortelor, propritarul a scos dintr-un grajd toate animalele. Grajdul a ars pe 200 de metri patrati laolalta cu 20de tone de furaje si ... citeste toata stirea