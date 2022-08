Hallux valgus (Monturile piciorului)

Dr. George Enescu, medic specialist Ortopedie-Traumatologie, ArcadiaHallux valgus, cunoscuta sub denumirea populara de monturi ale piciorului, reprezinta o deformare complexa ce cauzeaza durere si dificultate in purtarea incaltamintei. Este o afectiune ce apare cu predispozitie in cazul persoanelor de sex feminin, fiind determinata de factori intrinseci (predispozitie genetica - 70% din cazuri) sau extrinseci (incaltaminte neadecvata - in principal pantofi cu toc si pantofi ingusti). ... citeste toata stirea