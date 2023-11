In acest weekend au fost programateultimelemeciuri contand pentru etapa asaseaa Diviziei A de handbal feminin, Seria B, ultima programata in acest an. In cadrul acestei etape, formatia CSM Roman a evoluatin deplasare, joi, 9 noiembrie,de la ora 11, in fata formatiei Stiinta BacauHandbalistele romascane pregatite de Razvan Caba si Alina Andrei s-au impus in aceasta etapa, dupa ce la pauza conduceau cu20, scorul final fiind35-18in favoarea CSM Roman.In celelalte partide, in ... citeste toata stirea