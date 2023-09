Duminica, 10 septembrie, debuteaza noul sezon al Diviziei A la handbal feminin. In sezonul 2023-2024, echipa CSM Roman va face parte tot din seria B si urmeaza a intalni in prima etapa formatia HCF Piatra Neamt, duminica, la Sala Sporturilor din Roman, de la ora 11."Campionatul National de Handbal Feminin Divizia A este gata sa inceapa, iar CSM Roman este pregatita sa intre pe teren si sa lupte pentru victorie. Duminica, la ora 11:00, asteptam cu sufletele deschise toti suporterii nostri in ... citeste toata stirea