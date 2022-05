Handbalistele CSM Roman incheie sezonul pe locul al noualea in Divizia A

Duminica, 29 mai, s-au disputat meciurile contand pentru etapa a 26-a, ultima a acestui campionat, din cadrul Diviziei A de handbal feminin, Seria A. In cadrul acestei etape, CSM Roman a evoluat pe teren propriu, de la ora 11, la Sala Sporturilor, in fata echipei Corona Brasov. Oaspetele s-au impus clar la Roman, 41-26 (18-11), mai autoritar decat o facusera in tur pe teren propriu, cand Corona castigase la Brasov cu 28-24.Pentru CSM Roman au punctat: Cristina Rosu - 10 goluri (1 din 2 ... citeste toata stirea