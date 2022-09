Handbalistele CSM Roman, invinse pe teren propriu in prima etapa

In acest sfarsit de saptamana s-au desfasurat meciurile primei etape din noul campionat al Diviziei A la handbal feminin. In cadrul primei etape din Seria B, CSM Roman a intalnit sambata, 10 septembrie, de la ora 11, pe teren propriu, la Sala Sporturilor din Roman, formatia Centrului National de Excelenta Sfantu Gheorghe.Handbalistele romascane, pregatite in acest sezon de antrenorii Neculai Razvan Caba si Alina Andrei,au condus la pauza, cu 11-9, insa oaspetele s-au impus pe final, ... citeste toata stirea