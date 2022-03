Dr. Dan Iliescu, medic primar Cardiologie, ArcadiaAfectiunile cardiovasculare constituie principala cauza de mortalitate in lume, hipertensiunea arteriala fiind foarte raspandita. Prezenta hipertensiunii arteriale oscileaza intre 5 si 7% in tarile slab dezvoltate si 10-20% in tarile industrializate.Prin tensiune arteriala se intelege presiunea exercitata de masa sanguina asupra peretelui vascular. Ea este influentata de 4 elemente principale: debitul cardiac, rezistenta si elasticitatea ... citeste toata stirea