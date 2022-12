Histerosonografia: metoda minim invaziva pentru evaluarea cavitatii uterine si a permeabilitatii trompelor

Dr. Tiberiu Gireada, medic specialist Obstetrica-Ginecologie, ArcadiaHisterosonografia este o metoda inovativa de diagnostic, efectuata sub control ecografic, prin intermediul careia se evalueaza cavitatea uterina si se verifica permeabilitatea trompelor uterine.Medicul ginecolog recomanda histerosonografia in caz de sangerare genitala anormala; pentru evaluarea cavitatii uterine; daca se inregistreaza anomalii detectate prin ecografia transvaginala; in cazul anomaliilor uterine congenitale ... citeste toata stirea