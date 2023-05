O femeie din comuna Horia care, in martie 2022, i-a sustras altei femei mai multe bijuterii din aur in valoare de aproape 5.000 de lei, a fost condamnata la doi ani de inchisoare cu suspendare, pe un termen de incercare de tot atata.In acest interval, Ionela Neacsu este obligata sa mearga la "semnat", sa frecventeze un program de reintegrare sociala si sa munceasca 60 de zile (gratis) in folosul comunitatii. Conform sentintei, individa a sustras de la Pamela Suelena Dinu doua perechi de cercei, ... citeste toata stirea