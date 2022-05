Horia Mihail si "Pianul calator", din nou in concert la Roman in luna mai

Sala mare de spectacole a Casei de Cultura a Sindicatelor din Roman este din nou gazda, in aceasta luna, a unui recital extraordinar oferit de pianistul Horia Mihail, in cadrul celei de-a XII-a editii a turneului national "Pianul Calator", care se desfasoara in lunile mai - iunie."Calatoria pianistului Horia Mihail in istoria muzicii pentru pian solo intra in al 12-lea an de existenta, printr-o noua editie a turneului national Pianul calator, cu tema... Clasic. Un program ce alatura trei ... citeste toata stirea