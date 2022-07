Hot arestat

Un barbat in varsta de 52 de ani, din municipiul Piatra-Neamt, a fost arestat de judecatori, ieri, pentru comiterea unui furt.In cauza este vorba despre Sorinel Mircel Zenica, retinut marti de politisti dupa ce a sustras mai multe bunuri. Imediat dupa incarcerare, el a contestat masura dispusa de instanta situatie in care ultimul cuvant in aceasta privinta urmeaza sa il aiba Tribunalul.Zenica este recindivist si a mai comis infractiuni atat in tara cat si in strainatate. In 2018, acesta a ... citeste toata stirea