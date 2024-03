Hot arestat

Gabriel Prisecariu, in varsta de 49 de ani, din comuna Valeni, a fost arestat luni de judecatorii romascani, dupa ce a sustras mai multe bunuri din locuinta unui consatean de 38 de ani, la inceputul acestei luni. Asa cum am relatat in editia precedenta, faptele s-au petrecut in perioada 2-9 martie, cand proprietarul era plecat din localitate. Hotul a folosit chei potrivite pentru a intra in casa vecinului, de unde a plecat ... citește toată știrea