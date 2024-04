Hot cautat de politisti

Claudiu Marian Bulai, in varsta de 23 de ani, din comuna Sagna, a fost dat in urmarire nationala deoarece se sustrage de la executarea unui mandat cu pedeapsa inchisorii. In 2022, el a fost condamnat de Judecatoria Roman la un an si trei luni fara privare de libertate, pentru ca i-a furat vecinei Maria Poiana bunuri in valoare de 6.000 de ... citește toată știrea