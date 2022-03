Hot de la Roman, prins in Braila

In ziua de 3 martie, politistii romascani l-au prins, in comuna braileana Ciresu, pe un barbat in varsta de 32 de ani care, in noaptea de 27 spre 28 august 2021, a furat o suma de bani din masina unui romascan de 49 de ani.Individul a fost ajutat de un tanar de 21 de ani si un barbat de 32 de ani, ambii din comuna Poienari. Pe 9 decembrie, acestia din urma au fost retinuti si dusi la audieri. Atunci braileanul nu a fost gasit. Pe 22 februarie, pe numele respectivului a fost emis un mandat de ... citeste toata stirea