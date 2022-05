Condamnat de Judecatoria Bicaz la un an si zece luni de inchisoare, cu executare, (recidivistul) Ionel Copot, in varsta de 33 de ani, din satul Ivanes (al comunei Bicaz Chei), a fost dat in urmarire nationala, pentru ca se sustrage de la executarea pedepsei.El trebuie sa stea dupa gratii deoarece, pe 17 mai 2018, ... citeste toata stirea