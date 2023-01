Hotelurile si restaurantele din judet, verificate de ITM Neamt

Pe parcursul anului 2023, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Neamt desfasoara o actiune de verificare si control a respectarii prevederilor legale din domeniul securitatii si sanatatii in munca in domeniile: hoteluri si alte facilitati de cazare, restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie, informeaza ITM Neamt.Obiectivele acestei actiuni sunt: cresterea gradului de constientizare a angajatorilor si angajatilor in ceea ce priveste necesitatea respectarii prevederilor legale ... citeste toata stirea