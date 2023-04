Doi barbati si o femeie din municipiul Roman au fost condamnati la inchisoare cu suspendare pentru comiterea a doua furturi de cereale.Este vorba despre Victor Calin (in varsta de 29 de ani) - doi ani, cu 90 de zile de munca in folosul comunitatii; Doru Ursu (44 de ani) - un an si noua luni, cu 75 de zile de munca si Elena Serban (43 de ani) - un an jumate, cu 60 de zile de munca. Ei au termene de incercare in care sunt obligati sa mearga periodic la "semnat", sa anunte deplasarile mai lungi ... citeste toata stirea