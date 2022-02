Hotii de utilaje agricole si masini au fost arestati

Tribunalul iasi a dispus, la sfarsitul saptamanii trecute, arestarea preventiva a doi romascani si doi ieseni, implicati in grupul infractional organizat specializat in savarsirea de furturi de utilaje agricole si autoturisme din Italia si Franta.Este vorba despre fratii romascani Emilian Bogdan si Gabriel Madalin Vernica, alaturi de iesenii Andrei Valentin Surubaru si Marius Vasile Matei (poreclit "Markus"). Ei sunt acuzati de grup infractional organizat, furt calificat in forma continuata ... citeste toata stirea