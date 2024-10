Hotii din spalatorii - capturati

Trei bacauani care, vreme de aproape doua luni, au furat bani din aparatele de incasari ale spalatoriilor de tip self-wash (unde proprietarul isi spala singur masina) amplasate in judetul nostru, Bacau, Iasi, Suceava, Harghita, Sibiu si Brasov, au fost prinsi in flagrant in noaptea de 3 spre 4 octombrie, cand "atacau" o spalatorie din municipiul Roman. Ei sunt Cristian Claudiu Silvas Benchea (in varsta de 28 de ani), prietena acestuia - Adriana Marangoci (29 de ani) si fratele ei - Cristinel ... citește toată știrea