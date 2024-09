Hotii unui seif prinsi din cauza unei tigari

Doi spargatori (recidivisti), din judetul Bacau, care au sustras seiful cu bani si aur din casa unei pietrence si au dat o alta spargere la un cabinet terapeutic, au fost depistati de politisti dupa ce, unul din ei, a aruncat aiurea o tigara, care a fost gasita de oamenii legii si avea ADN-ul hotului. Cei care urmeaza sa compara in fata instantei sunt Remus Feraru (fost Munte) si Alin Ardelianu.Conform rechizitoriului, in seara de 17 septembrie 2022, ei au vehit din Bacau in municipiul ... citește toată știrea