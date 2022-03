Hotul cu telecomanda a fost capturat

Autorul unui furt de aproximativ 5.000 de euro, petrecut in ziua de 14 martie, dintr-o masina parcata in fata unui supermarket din orasul Targu-Neamt, a fost identificat si retinut, miercuri, de catre politisti.El este un muresean in varsta de 52 de ani. Barbatul a venit in judetul nostru, la "pont", si-a urmarit victima si, cu un dispozitiv de bruiere a telecomenzii masinii, a deviat semnalul de inchidere a portierelor autoturismului vizat. Apoi a intrat in vehicul de unde a sustras 12.000 de ... citeste toata stirea