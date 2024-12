Hotul de la Profi

Vasilica Sergiu Isac, in varsta de 27 de ani, din municipiul Piattra-Neamt, a fost trimis in judecata pentru comiterea mai multor furturi.El actiona in supermarket-ul Profi din cartierul Darmanesti, iar marfa sustrasa o comercializa ca sa fac rost de bani de droguri.Conform rechizitoriului, numai in zilele de 13, 15 si 24 august 2022, tanarul a furat din magazin doua sticle de Jagermeister, una de vodca Absolut, trei de whiskey Jack Daniels, doua de J&B si o sticla de vinars Jidvei. Furtul ... citește toată știrea