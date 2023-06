Un barbat in varsta de 44 de ani, din comuna Pangarati, i-a furat masina cumnatei (36 de ani) din curte, in dimineata de 15 iunie, si a plecat la plimbare cu aceasta, avariind-o intr-un accident la Pangaracior.Oamenii legii au constatat ca soferul avea imbibatia alcoolica de 0,80 miligrame/litru. El este cercetat penal.Pe aceeasi l;inie rutiera, joi, politistii au retinut un barbat de 33 de ani, din Agapia, care in dupa-amiaza de 14 iunie, la ora 17.30, a ... citeste toata stirea