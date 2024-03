I-a prins noaptea pe munte

Trei turisti suceveni, care au urcat miercuri pe muntele Ceahlau, nu s-au orientat bine si, la coborare, i-a prins intunericul. Speriati, acestia au sunat la 112 cerand ajutor. Echipa Salvamont de la baza Durau a plecat in cautarea lor si i-a gasit in zona de Est a masivului. Respectivii erau foarte prost echipati. Turisii au fost coborati in siguranta pana la Statiunea Durau. Misiunea s-a incheiat dupa miezul noptii.In acest context, mai ales tinand cont de faptul ca foarte multe accidente ... citește toată știrea