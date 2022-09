Ieroschimonahul Zosima, intemeietorul celei dintai sihastrii pe valea paraului Secu

Ieroschimonahul Zosima este intemeietorul celei dintai sihastrii pe valea paraului Secu, in a doua jumatate a secolului XVI."In jurul anului 1500, pe domeniul feudal al Cetatii Neamtului, pe valea Paraului Secu, se aseaza un grup de sihastri care vor intemeia mai apoi, in anul 1530, sub conducerea Ieroschimonahului Zosima, calugar de la Manastirea Neamt, schitul cu acelasi nume: Schitul lui Zosima" (secu.mmb.ro/istoria-manastirii-secu).Biserica Schitului Zosima a fost ridicata de domnul ... citeste toata stirea