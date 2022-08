Impact cu autobuzul

Joi dimineata, pe strada Bogdan Dragos din municipiul Roman, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autobuz de transport persoane si o masina.Evenimentul s-a petrecut pe la ora 9.30, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un tanar in varsta de 26 de ani, din satul Adjudeni (al comunei Tamaseni), conducea un autobuz pe traseul Roman - Sagna, nu a pastrat distanta laterala de siguranta in trafic si a lovit un Seat (inmatriculat NT-39-YON), la volanul caruia era un ... citeste toata stirea