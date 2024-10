Impact cu TIR-ul

Vineri seara, in satul Traian (al comunei Sabbaoani), a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane.Evenimentul s-a petrecut la ora 17.30, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un cetatean ucrainean in varsta de 60 de ani conducea un TIR pe Drumul National 2 (E 85), a izbit din spate masina la volanul caruia se afla un sibian de 39 de ani si a proiectat-o in alt autoturism, de pe acelasi sens. La locul coliziunii au intervenit pompierii romascani cu descarcerarea, ... citește toată știrea