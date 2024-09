Impact mortal

Miercuri spre joi noaptea, pe bulavardul General Nicolae Dascalescu (la iesirea din municipiul Piatra-Neamt catre Bacau), a avut loc un accident rutier soldat cu moartea unui tanar si ranirea altuia. Tragedia s-a petrecut pe la ora 2, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un localnic (Ovidiu) de 22 de ani, care facea curse Bolt, conducea o masina cu viteza foarte mare, in conditiile in care ploua, a pierdut controlul directiei si s-a izbit intr-un stalp de sustinre a retelei de ... citește toată știrea