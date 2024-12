Impact mortal la Cotu Vames

Viteza exagerata a dus la producerea unui accident rutier deosebit de grav, in dimineata de 21 decembrie, in satul Cotu Vames (al comunei Horia).Tragedia a avut loc la ora 6.30, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti.Un tanar in varsta de 21 de ani, din Solca (Oniceni), conducea un Volkswagen Golf pe drumul judetean 207C, a pierdut controlul directiei, a iesit de pe sosea si s-a izbit intr-un podet betonat. Impactul a fost atat de violent incat masina s-a rasturnat pe cupola, o ... citește toată știrea