Imprudenta maxima in conditii meteo extreme. Agoniseala de-o viata, pierduta

Un satean din Neamt a dat dovada de imprudenta, lucru ce avea sa-l coste, pierzandu-si aproape toata agoniseala stransa in decursul anilor. Avertizarile meteo ce nu mai contesc de cateva zile, care anuntau fenomene periculoase, intre care si vant foarte puternic, au fost ignorate de un barbat din Silistea, comuna Romani, judetul Neamt. A dat dovada de imprudenta maxima, un puternic incendiu distrugandu-i aproape in totalitate gospodaria. Nedoritul incident s-a petrecut in ziua de 18 ianuarie ... citeste toata stirea